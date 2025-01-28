Более 16 тысяч подъездов будут отремонтированы в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 16 тысяч подъездов отремонтируют специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений", – цитирует пресс-служба ведомства заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Специалисты покрасят входные группы, потолки и стены, а также уберут провода в специальные коробы и модернизируют теплоизоляцию трубопроводов. Будет выполнена облицовка стен, ступеней и перил. Поврежденные конструкции и элементы отремонтируют, а некоторые стеклопакеты и двери заменят.

Сотрудники комплекса также поменяют таблички этажности и обновят систему освещения.

Ведомство обратило внимание, что о сроках проведения ремонта жителей домов предупредят заранее на информационных стендах.

Между тем территории столичных поликлиник будут благоустроены в рамках второго этапа модернизации. Общая площадь благоустройства превысит 65 гектаров. Предполагается, что на них дополнительно проложат водосточные сети и уберут под землю в кабельную канализацию воздушные линии.

Кроме того, территории поликлиник планируется разделить на зоны для хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов. Ремонту подвергнут уже существующие тротуары, обустроив при необходимости новые.