Московские промышленные предприятия открывают двери для молодых специалистов. Так, студенты Авиационного техникума имени Казакова посетили компанию "Векпром". Она специализируется на работе с высокотехнологичным оборудованием: от станков с программным управлением до гидравлических прессов.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки молодых специалистов, а также перспективная кадровая потребность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.