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21 ноября, 16:30

Общество

Студенты Авиационного техникума имени Казакова посетили компанию "Векпром"

Студенты Авиационного техникума имени Казакова посетили компанию "Векпром"

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Московские промышленные предприятия открывают двери для молодых специалистов. Так, студенты Авиационного техникума имени Казакова посетили компанию "Векпром". Она специализируется на работе с высокотехнологичным оборудованием: от станков с программным управлением до гидравлических прессов.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки молодых специалистов, а также перспективная кадровая потребность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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