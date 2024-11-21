Новости часа: Собянин анонсировал расширение программы финподдержки венчурных инвесторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы расширит программу финансовой поддержки венчурных инвесторов. Об этом заявил Сергей Собянин.

На месте старых домов в Москве возвели 25 новостроек по реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидается в столице 21 ноября, напоминают в комплексе городского хозяйства.