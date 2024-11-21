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Новости

21 ноября, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин анонсировал расширение программы финподдержки венчурных инвесторов

Новости часа: Собянин анонсировал расширение программы финподдержки венчурных инвесторов

Собянин: музей Москвы бережно собирает и хранит исторические артефакты столицы

Собянин принял решение о расширении финансовой поддержки венчурных инвесторов

Собянин: для новых производств предоставлено 50 участков по льготной ставке

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Новости часа: реконструкцию трех корпусов Филатовской больницы завершат за два года

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им Филатова

Новости часа: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство Москвы расширит программу финансовой поддержки венчурных инвесторов. Об этом заявил Сергей Собянин.

На месте старых домов в Москве возвели 25 новостроек по реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидается в столице 21 ноября, напоминают в комплексе городского хозяйства.

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