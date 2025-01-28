Акция по созданию съедобных картин для животных началась в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Снежный холст" по созданию съедобных картин для животных началась в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

В рамках акции жители при помощи природных съедобных материалов смогут создать арт-объекты прямо на снегу. В мероприятии можно участвовать как одному, так и целыми командами, возрастных ограничений нет.

Веточки, шишки, сушеные ягоды рябины и боярышника, орехи, желуди и несоленые семечки нужно принести с собой. При этом картина не обязательно должна быть плоской, это может быть и объемное изображение.

"Животные будут рады такой художественной подаче и обязательно посетят импровизированное "арт-кафе". Здесь они смогут разнообразить свой рацион", – уточняется в сообщении пресс-службы.

Для участия в акции нужно ознакомиться с расписанием работы площадок, выбрать удобное время и отправить заявку в один из экоцентров департамента. Фестиваль продлится до 16 февраля.

Между тем в Московском зоопарке появились два самца и две самки лесных хорьков. Животные, чей природный ареал распространен по всей лесной зоне Евразийского континента, не появлялись в столичном зоосаде на протяжении нескольких лет. Хорьки близоруки, но могут различать цвета. Значительно лучше зрения у этих животных развит слух и обоняние.

