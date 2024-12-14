Тематические прогулки пройдут в экоцентрах столицы в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экоцентры столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды организуют тематические прогулки в рамках проекта "Зима в Москве". Они состоятся 17 и 18 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, во вторник, 17 декабря, в 14:00 специалисты экоцентра "Битцевский лес" проведут обзорную экскурсию "На тропинках Битцевского леса". Гостям расскажут, какте растения и животные обитают на этой природной территории. Кроме того, им представится возможность узнать о приспособлениях живых организмов к низким температурам и о том, что служит зимней подкормкой для птиц.

На следующий день, 18 декабря, в 13:00 пройдет экскурсия "Природа парка". Ее проведут сотрудники экоцентра "Терлецкий". Посетителям предстоит узнать о флоре и фауне Терлецкого лесопарка. Они также смогут полюбоваться живописными зимними пейзажами.

В 14:00 в экоцентре "Южный" начнется обзорная экскурсия с элементами северной ходьбы по долине реки Язвенки. Желающие смогут узнать о приоде этой территории, а также ознакомятся с историческими фактами о ней. Экскурсоводы также расскажут им о редких видах растений, которые можно встретить в долине реки, о птицах и млекопитающих, обитающих здесь.

Уже в 15:00 тематическая экскурсия "Экопрогулка" пройдет в экоцентре "Кузьминки". Гостям представится возможность "зарядиться" целебной энергией деревьев-долгожителей, а также узнать о зимующих птицах и остальных обитателях природных территорий столицы.

Вместе с тем в субботу, 14 декабря, в 15:00 в парке "Ангарские пруды" пройдет лекция с элементами арт-терапии на тему "Работа с убеждениями". На занятии будут рассмотрены важные аспекты, связанные с формированием и влиянием убеждений на жизнь человека. Участники узнают, как убеждения определяют поведение, и освоят методы работы с ними.