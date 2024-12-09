В Центральном университете прошел День открытых дверей. В мероприятии приняли участие более 700 человек.

Потенциальным студентам рассказали о программах обучения и возможностях, которые предоставляет вуз. Это оплачиваемые стажировки, реализация в научной и исследовательской деятельности. Кстати, приемная кампания в вуз уже стартовала и продлится в течение всего учебного года.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.