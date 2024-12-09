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09 декабря, 18:00

Общество

В Центральном университете прошел День открытых дверей

В Центральном университете прошел День открытых дверей

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В Центральном университете прошел День открытых дверей. В мероприятии приняли участие более 700 человек.

Потенциальным студентам рассказали о программах обучения и возможностях, которые предоставляет вуз. Это оплачиваемые стажировки, реализация в научной и исследовательской деятельности. Кстати, приемная кампания в вуз уже стартовала и продлится в течение всего учебного года.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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