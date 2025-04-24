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24 апреля, 16:25

Культура

"Сити": что посмотреть на этой неделе в кино и онлайн

"Сити": что посмотреть на этой неделе в кино и онлайн

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Команда проекта "Сити" подготовила обзор премьер, которые стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах.

В прокат вышла драма "Почтарь" с Александром Петровым. Лента рассказывает о деревенском почтальоне, который не может разносить похоронки матерям солдат и вместо этого пишет им вымышленные письма от имени сыновей.

Также с 24 апреля в кино военная драма "Каруза". Фильм основан на реальной истории собаки, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. Пса назвали в честь оперного певца – за громкий голос. Именно он помог ему находить еду и приносить ее хозяевам, несмотря на минные поля.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуракиновидеоЕкатерина Ефимцева

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