"Сити": что посмотреть на этой неделе в кино и онлайн

Команда проекта "Сити" подготовила обзор премьер, которые стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах.

В прокат вышла драма "Почтарь" с Александром Петровым. Лента рассказывает о деревенском почтальоне, который не может разносить похоронки матерям солдат и вместо этого пишет им вымышленные письма от имени сыновей.

Также с 24 апреля в кино военная драма "Каруза". Фильм основан на реальной истории собаки, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. Пса назвали в честь оперного певца – за громкий голос. Именно он помог ему находить еду и приносить ее хозяевам, несмотря на минные поля.

Подробнее – в программе "Сити".