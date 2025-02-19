В Москве задержаны сотрудники лжемодельного агентства за обман более 100 человек

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом трудоустройства в модельное агентство. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

По предварительным данным, злоумышленники разместили в Сети объявления с предложением работы в модельном агентстве. Заинтересованных девушек и молодых людей они приглашали на собеседование в арендованные офисы, где обещали работу с высоким заработком.

Однако для заключения трудового договора и начала деятельности в качестве моделей аферисты утверждали, якобы необходимо было воспользоваться обязательной платной услугой по созданию портфолио. После получения денег они свои обязательства не выполняли и уклонялись от общения, говорится в публикации.

Подозреваемыми в мошенничестве оказались 22-летняя девушка из Подмосковья и 30-летний приезжий из Красноярска. В ходе обысков в их жилищах и офисах правоохранители изъяли средства связи, компьютерную технику и другие предметы.

Следствие считает, что от действий мошенников пострадали свыше 100 человек. Общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей.

Возбуждены четыре уголовных дела по статье "Мошенничество", которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что жителя Свердловской области заподозрили в хищении более 500 тысяч рублей у 12 человек при помощи вредоносного ПО. По данным МВД, мужчина искал объявления о пропаже телефонов, связывался с пострадавшими через мессенджер и советовал им скачать приложение для определения местоположения смартфона. В действительности приложение оказывалось трояном, с помощью которого злоумышленник получал доступ к банковским счетам.