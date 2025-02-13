Житель Свердловской области с помощью вируса украл более 500 тыс руб у 12 человек

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Жителя Свердловской области подозревают в хищении свыше 500 тысяч рублей у 12 человек при помощи вредоносного программного обеспечения, передает пресс-служба УБК МВД России.

По информации ведомства, 20-летний мужчина использовал распространенную мошенническую схему. Сначала он искал объявления о пропаже телефонов в социальной сети "ВКонтакте", связывался через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России) с пострадавшими и советовал им скачать приложение для определения местоположения смартфона.

"На самом деле загруженное приложение оказывалось трояном. Так, например, был получен доступ к счетам пенсионерки, пытавшейся помочь внучке найти потерянный телефон, что позволило фигуранту незаметно вывести с карты потерпевшей 24 060 рублей", – говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило о другой схеме преступника. Он распространял вирусы в Telegram, маскировав их под "списки пропавших без вести" в зоне спецоперации. В результате семьи бойцов, потерявшие со своими близкими связь, сами устанавливали вредоносные программы, надеясь на помощь.

"В ходе следствия вина мошенника была убедительно доказана", – заключили в УБК МВД России.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников. Преступники звонят своим жертвам и говорят, что их средства в опасности. Вместо перевода на якобы безопасный счет они просят их купить золотые слитки или инвестиционные монеты. Затем преступники требуют либо передать золото курьеру, либо продать их в другом банке и перевести деньги на другой счет.

