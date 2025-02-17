Задержана 19-летняя пособница телефонных мошенников после обмана москвички на 50 млн руб

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Сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, которую подозревают в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Жертвой стала 20-летняя жительница столицы, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Правоохранители выяснили, что пострадавшей позвонил неизвестный, представившийся оператором связи. Он убедил девушку в том, что она должна продлить договор обслуживания, из-за чего она продиктовала собеседнику код из СМС. После этого с ней начали связываться якобы работники различных ведомств, которые сообщали, что мошенники смогли получить ее данные.

В ходе беседы девушка также упомянула, что в ее квартире находятся сейф и ювелирные украшения, принадлежащие родителям. После этого ей позвонил другой человек, утверждавший, что он является сотрудником силовых структур. По его словам, аферисты якобы от имени москвички направляют денежные средства на финансирование противоправной деятельности.

Мошенник убедил девушку, что в целях избежания ответственности она должна отдать приехавшей к ней незнакомке наличные деньги, ювелирные украшения и вынести из квартиры сейф, внутри которого лежали 39 миллионов рублей. Его забрали сотрудники грузоперевозок, которые не знали о происходящем.

Спустя некоторое время потерпевшая рассказала своим родителям о случившемся. Именно они обратились в правоохранительные органы. Общий ущерб от действий мошенников оказался свыше 50 миллионов рублей.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на Рязанском проспекте была задержана 19-летняя уроженка Костромы. С помощью вызванного мастера она вскрыла сейф и перевела все похищенные деньги в криптовалюту, после чего отправила их своим кураторам", – уточнили в МВД.

Часть ювелирных украшений правоохранители изъяли, однако другие драгоценности задержанная успела продать в ломбарде. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в двух эпизодах мошенничества в отношении жителей Москвы. Злоумышленник вместе с сообщниками украл у потерпевших более 4 миллионов рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

