В Зеленограде задержали курьера мошенников, выдававшего себя за актера из Индии

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Сотрудники полиции задержали в Зеленограде курьера мошенников, выдававшего себя за актера из Индии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Аферисты создали в мессенджере аккаунт от имени индийского актера и связались с 52-летней жительницей Зеленограда. Женщине объяснили, что общение происходит через переводчика. В ходе переписки "актер" сообщил о своем скором приезде в Москву, но для перелета попросил перевести ему деньги, которые заберет курьер. Заподозрив обман, москвичка обратилась в полицию.

В момент передачи денег сотрудники уголовного розыска задержали курьера – им оказался 30-летний житель Чебоксар. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о мошенничестве, мужчина взят под стражу.

Ранее полицейские задержали курьера, который забрал у обманутого 16-летнего подростка ювелирные украшения, коллекционные монеты и банкноты. Сумма ущерба составила почти 700 тысяч рублей.

Между тем правоохранители предупредили о новых схемах мошенничества. Злоумышленники могут представляться курьерами, якобы доставляющими подарок, или сотрудниками госуслуг, предлагая обновить данные.