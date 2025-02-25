25 февраля, 21:30Город
"Московский патруль": новый пожарно-спасательный отряд создан в ТиНАО
В ТиНАО был создан новый пожарно-спасательный отряд, который отвечает за безопасность жителей Филимонковского района. Спасатели получили новое оборудование и тренажеры.
Благодаря созданию этого формирования 15 тысяч москвичей смогут получить помощь спасателей в течение 10 минут в случае чрезвычайной ситуации. Между тем сотрудники отряда уже выбрали для себя живой талисман.
Подробнее – в программе "Московский патруль".