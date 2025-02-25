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25 февраля, 21:30

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"Московский патруль": новый пожарно-спасательный отряд создан в ТиНАО

"Московский патруль": новый пожарно-спасательный отряд создан в ТиНАО

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В ТиНАО был создан новый пожарно-спасательный отряд, который отвечает за безопасность жителей Филимонковского района. Спасатели получили новое оборудование и тренажеры.

Благодаря созданию этого формирования 15 тысяч москвичей смогут получить помощь спасателей в течение 10 минут в случае чрезвычайной ситуации. Между тем сотрудники отряда уже выбрали для себя живой талисман.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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городбезопасностьвидеоАлександр Астахов
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