Ливень подтопил 48 приусадебных участков в Забайкальском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

Из-за сильных дождей 1 июля в Забайкальском крае оказались подтоплены 48 приусадебных участков в 4 населенных пунктах. Также пострадал мост на дороге регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

Подтопления произошли в Карымском и Читинском районах региона. Спасатели эвакуировали 5 человек, в том числе 3 детей. Ведется работа по укреплению берега реки Унгур и отводу потока дождевой воды, для этих целей задействована тяжелая техника.

По информации МЧС, на данный момент угрозы населенным пунктам нет. Однако силы региональной подсистемы РСЧС были переведены в режим повышенной готовности, так как в Забайкалье ожидаются ливни, град и усиление ветра до 24 метров в секунду.

Ранее рекордный подъем воды произошел в Пуровском районе на Ямале. В связи с этим местные власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

Также в Сочи за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Дожди шли почти во всех районах города. Дежурные бригады и службы спасения были задействованы в ликвидации последствий ливня.