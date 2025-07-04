Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в столице до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь с грозой и сильным ветром, порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду, обрушатся на Москву до вечера пятницы, 4 июля. Об этом горожан предупредил ЦОДД в телеграм-канале Дептранса.

На фоне неблагоприятных погодных условий учреждение настоятельно призвало водителей не оставлять свои машины под деревьями или неустойчивыми конструкциями.

Также автолюбителям рекомендуют придерживаться безопасности во время движения, в частности, не совершать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов и, находясь за рулем, не отвлекаться на мобильные устройства.

При обнаружении сломанного знака или светофора горожане могут обратиться с мобильного телефона по номеру 3210.

В свою очередь, пресс-служба столичного подразделения МЧС РФ уточнила, что ухудшение погоды ожидается с 11:00 до 18:00. В связи с этим ведомство обратило внимание пешеходов на опасность хождения рядом с рекламными щитами и шаткими сооружениями и призвало не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно позвонить по номерам 101 и 102 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких!" – заключили в МЧС.

Температура воздуха 4-го числа в мегаполисе прогреется от 24 до 29 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

При этом уже со следующей недели столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов впервые за это лето. В частности, в понедельник, 7 июля, потепление ожидается в районе 27 градусов, а первая "тридцатка" – 8-го числа.