До 27 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в столице 4 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 25 до 27 градусов тепла прогнозируется в Москве в пятницу, 4 июля, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье будет от 24 до 29 градусов тепла, местами тоже возможны осадки.

Ветер прогнозируется западный, северо-западный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Местами они могут достигнуть 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура поднимется до 30 градусов впервые за лето в Москве на следующей неделе, 7–13 июля. Уже в понедельник столбики термометров покажут до 27 градусов.

При этом глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что, несмотря на тепло, на следующей неделе почти каждый день будут идти кратковременные дожди.