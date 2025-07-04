04 июля, 06:25Общество
До 27 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в столице 4 июля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
От 25 до 27 градусов тепла прогнозируется в Москве в пятницу, 4 июля, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье будет от 24 до 29 градусов тепла, местами тоже возможны осадки.
Ветер прогнозируется западный, северо-западный, с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Местами они могут достигнуть 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура поднимется до 30 градусов впервые за лето в Москве на следующей неделе, 7–13 июля. Уже в понедельник столбики термометров покажут до 27 градусов.
При этом глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что, несмотря на тепло, на следующей неделе почти каждый день будут идти кратковременные дожди.
"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 4 июля