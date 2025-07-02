Свыше 46 миллионов рублей похитили сотрудники больницы в Приморье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции вскрыли мошенническую схему, позволившую организованной группе сотрудников медицинского учреждения в Приморье незаконно получить от государства 46 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Следователи выяснили, что главный бухгалтер Надеждинской центральной районной больницы разработала незаконную схему по искусственному завышению зарплат семерым сотрудникам больницы, которые вступили с ней в сговор.

На банковские счета соучастников схемы перечислялась необоснованно завышенная зарплата. После чего они обналичивали деньги, одну часть оставляли себе, а другую – отдавали бухгалтеру. За четыре года мошенникам удалось присвоить свыше 46 миллионов рублей.

После расследования дела злоумышленники были уволены из больницы, на них заведено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Им грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее сотрудники полиции задержали в Москве троих мужчин, подозреваемых в хищении 30 миллионов рублей при помощи мошеннической схемы по обналичиванию средств. По информации МВД, злоумышленники создавали фирмы-однодневки, от лица которых якобы оказывались банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии.