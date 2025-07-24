В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве возбуждено первое уголовное дело по статье о дропперстве (передаче своего банковского счета мошенникам), рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным следствия, 52-летняя подозреваемая надеялась погасить долги и нашла в Сети подработку. По указанию злоумышленников она открыла счет индивидуального предпринимателя, который использовался для зачисления денег, полученных преступным путем.

Общая сумма, внесенная на этот счет, превысила миллион рублей. Всю информацию о банковских операциях женщина передавала кураторам через мессенджер.

Волк добавила, что в настоящий момент подозреваемая задержана, в ходе обыска в квартире были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты. Следователи и полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание соучастников.

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность для дропперов, в июне 2025 года. Он дополняет статью о неправомерном обороте средств платежей.

За передачу из корыстных побуждений электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу можно получить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет. При этом за приобретение электронного средства платежа и доступа к нему установлено наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

