Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 08:30

Город

"Мой район. Новости": Центр молекулярной аллергодиагностики могут открыть в Москве

"Мой район. Новости": Центр молекулярной аллергодиагностики могут открыть в Москве

Столичную скорую помощь оснастят российскими аппаратами для реанимации

В аптеках Москвы повысился спрос на препарат для диабетиков

"Мослекторий": Сергей Мартынов – о психосоматике

"Мослекторий": Андрей Девяткин – о вирусах

Первый центр ментального здоровья для подростков появится в Москве

"Мой район. Новости": комплексная реконструкция медучреждений завершится в Москве в 2025-м

Новости часа: Собянин распорядился усилить контроль за вывозом стройотходов

Более 17 млн диагнозов при помощи ИИ поставили врачи в Москве

"Мой район. Новости": столичные амбулатории будут работать по новому стандарту с 2025 года

Медицинский университет имени Сеченова планирует открыть первый в России Центр молекулярной аллергодиагностики. В нем будут выпускать тесты для выявления аллергии по капле крови и проводить телемедицинские консультации для москвичей и жителей других регионов России.

Благодаря сотрудничеству с больницей № 52 уже создана школа аллергологии и иммунологии. В ней разработали и получили патент на вакцину против аллергии на кошек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика