"Мой район. Новости": Центр молекулярной аллергодиагностики могут открыть в Москве

Медицинский университет имени Сеченова планирует открыть первый в России Центр молекулярной аллергодиагностики. В нем будут выпускать тесты для выявления аллергии по капле крови и проводить телемедицинские консультации для москвичей и жителей других регионов России.

Благодаря сотрудничеству с больницей № 52 уже создана школа аллергологии и иммунологии. В ней разработали и получили патент на вакцину против аллергии на кошек.

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