"Мой район. Новости": в столичных клиниках обновляют медицинскую технику

В столичных клиниках обновляют медицинскую технику. Так, передовое оборудование теперь появилось в распоряжении врачей 214 поликлиники на Елецкой улице в районе Орехово-Борисово Южное.

Например, среди редких аппаратов туда доставили бодиплетизмограф. Это небольшая кабина, внутри которой располагается пациент. В это время компьютер определяет несколько важных параметров работы легких. Его используют, например, при острой пневмонии или бронхиальной астме. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".