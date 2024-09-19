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Новости

19 сентября, 17:30

Город

"Мой район. Новости": в столичных клиниках обновляют медицинскую технику

"Мой район. Новости": в столичных клиниках обновляют медицинскую технику

Новости часа: средняя скорость оказания экстренной медпомощи в Москве выросла в 1,5 раза

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Столичные стационары и поликлиника получили почти 400 единиц медоборудования с начала года

Около 400 единиц нового оборудования установили в больницах Москвы с начала года

"Мой район. Новости": детская больница святого Владимира откроется в Сокольниках в 2025-м

"Мой район. Новости": новый медицинский комплекс заработает в Сокольниках в следующем году

Проект в сфере репродуктивного здоровья женщин запускают в Москве

Новости часа: в Москве открылся второй Центр женского здоровья на базе городской больницы

В столичных клиниках обновляют медицинскую технику. Так, передовое оборудование теперь появилось в распоряжении врачей 214 поликлиники на Елецкой улице в районе Орехово-Борисово Южное.

Например, среди редких аппаратов туда доставили бодиплетизмограф. Это небольшая кабина, внутри которой располагается пациент. В это время компьютер определяет несколько важных параметров работы легких. Его используют, например, при острой пневмонии или бронхиальной астме. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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