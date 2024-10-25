Зимний скоростной режим вводится на трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" с 28 октября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Зимний скоростной режим вводится на участках федеральных автодорог М-11 "Нева" (Москва – Санкт-Петербург" и М-4 "Дон" (участок с 296-го по 322-й километр Тульской области) с 28 октября 2024 года по 13 апреля 2025 года. Об этом сообщает "Автодор".

На М-11 скорость движения снизится до 110 километров в час, а на М-4 – до 90 километров в час.

В летний период на этих участках действовал повышенный скоростной режим до 130 километров в час и 110 километров в час для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны. Переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность движения водителей при неблагоприятных погодных условиях, характерных для зимних месяцев.

При этом весной следующего года повышенный скоростной режим будет восстановлен.

Ранее автоэксперт Максим Рязанов посоветовал подготовить свое авто к зимнему сезону. По его мнению, к сезону низких температур важно заменить свечи зажигания и тормозные колодки, а также провести проверку подвески и рулевого управления.

При этом некоторые процедуры можно провести самостоятельно, среди них – замена фильтров и технических жидкостей, обработка замков и уплотнителей специальными составами от замерзания, а ветрового и заднего стекол – защитой от осадков.