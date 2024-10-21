Сбербанк активно сотрудничает с ведущими вузами и колледжами России

Сбербанк, один из крупнейших работодателей России, активно сотрудничает с ведущими вузами и колледжами страны. Ежегодно более полутора тысяч студентов профильных направлений проходят оплачиваемую стажировку в банке, и около 65% из них получают приглашение на работу.

HR-директор Московского отделения Сбербанка Виктория Чижевская подчеркнула, что банк поддерживает российское образование и помогает формировать сильный кадровый резерв.

Компания также развивает цифровые компетенции и организует карьерные и профориентационные мероприятия. Сбер приглашает на работу не только выпускников, но и специалистов всех возрастных категорий, что позволяет лучше понимать и ориентироваться на клиентов разного возраста.

Для присоединения к команде Сбербанка необходимо открыть вкладку "Работа-Сбер" на официальном сайте, выбрать подходящую вакансию и подать заявку. Экосистема Сбербанка предлагает участие в инновационных проектах и возможности карьерного роста как в банке, так и в его дочерних компаниях.

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