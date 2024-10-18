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18 октября, 19:28

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Иммунолог Крючков назвал способы защиты от внебольничной пневмонии

Иммунолог рассказал, грозит ли РФ эпидемия внебольничной пневмонии

Фото: depositphotos/IgorVetushko

России не грозит эпидемия микоплазменной пневмонии. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в Роспотребнадзоре заметили тенденцию к росту заболеваемости внебольничными пневмониями в РФ. По данным ведомства, всплески фиксируются в 16 регионах. Возбудителем же в большинстве случаев является микоплазма, отметили там.

По словам Крючкова, новым это заболевание назвать нельзя, так как оно хорошо изучено. Заражение же обычно происходит воздушно-капельным путем.

В большинстве случаев микоплазменная пневмония протекает легко и схожа с ОРВИ. У человека просто появляется температура, кашель, общее недомогание, слабость. Возможны боли в мышцах.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

При осложнениях появляется выраженный тяжелый кашель и одышка, плюс может снижаться показатель насыщения крови кислородом. Инфекцию лечат с помощью антибиотикотерапии, рассказал Крючков.

Специалист убежден, что микоплазменная пневмония не сможет спровоцировать эпидемию в России. Однако рост возможен, так как заболевание активизировалось, добавил он.

То, что будет эпидемия, – сомнительно. Для этого нужны условия как со стороны инфекции, так и со стороны популяции. В данном случае я не вижу признаков, которые могли бы привести к пандемии или эпидемии.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

Крючков обратил внимание, что вакцины от микоплазменной пневмонии нет. Поэтому, чтобы снизить риск заражения, нужно придерживаться определенных правил.

"Если есть вспышки, это ограничение контактов, дистанционная работа и учеба. Если вокруг кто-то заражен, нужно носить маски, респираторы. Обязательно мытье рук и обработка их санитайзером", – заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие заболевания может вызвать долгое использование губки для мытья посуды. В частности, на ней развиваются клебсиеллы – бактерии, провоцирующие поражения дыхательных путей, среди которых бронхит и пневмония. Чтобы снизить риски, рекомендуется менять губку каждую неделю.

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