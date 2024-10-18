Иммунолог Крючков назвал способы защиты от внебольничной пневмонии

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России не грозит эпидемия микоплазменной пневмонии. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в Роспотребнадзоре заметили тенденцию к росту заболеваемости внебольничными пневмониями в РФ. По данным ведомства, всплески фиксируются в 16 регионах. Возбудителем же в большинстве случаев является микоплазма, отметили там.

По словам Крючкова, новым это заболевание назвать нельзя, так как оно хорошо изучено. Заражение же обычно происходит воздушно-капельным путем.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук В большинстве случаев микоплазменная пневмония протекает легко и схожа с ОРВИ. У человека просто появляется температура, кашель, общее недомогание, слабость. Возможны боли в мышцах.

При осложнениях появляется выраженный тяжелый кашель и одышка, плюс может снижаться показатель насыщения крови кислородом. Инфекцию лечат с помощью антибиотикотерапии, рассказал Крючков.

Специалист убежден, что микоплазменная пневмония не сможет спровоцировать эпидемию в России. Однако рост возможен, так как заболевание активизировалось, добавил он.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук То, что будет эпидемия, – сомнительно. Для этого нужны условия как со стороны инфекции, так и со стороны популяции. В данном случае я не вижу признаков, которые могли бы привести к пандемии или эпидемии.

Крючков обратил внимание, что вакцины от микоплазменной пневмонии нет. Поэтому, чтобы снизить риск заражения, нужно придерживаться определенных правил.

"Если есть вспышки, это ограничение контактов, дистанционная работа и учеба. Если вокруг кто-то заражен, нужно носить маски, респираторы. Обязательно мытье рук и обработка их санитайзером", – заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие заболевания может вызвать долгое использование губки для мытья посуды. В частности, на ней развиваются клебсиеллы – бактерии, провоцирующие поражения дыхательных путей, среди которых бронхит и пневмония. Чтобы снизить риски, рекомендуется менять губку каждую неделю.

