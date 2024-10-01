Гипнолог Дуденкова: точечный массаж улучшает циркуляцию крови и лимфы

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Точечный массаж помогает наладить обмен веществ и купировать проблемы с сердцем за счет улучшения циркуляции крови и лимфы, рассказала гипнолог и массажист Екатерина Дуденкова в беседе с Life.ru.

Она отметила, что точечный массаж, или японская система Юмейхо, – это эффективный способ борьбы и профилактики различных патологических состояний и процессов в организме человека.

Он может помочь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе при сердечной недостаточности, стенокардии, гипертонии или гипотонии. Также массаж способствует восстановлению функции сердца и улучшает кровообращение в сердечной мышце.

Кроме того, точечный массаж эффективен при заболеваниях нервной системы. Он помогает при проблемах с головной болью, остеохондрозом, параличом и невралгией.

"Методика также эффективна при заболеваниях нервной системы (головные боли, остеохондроз, паралич и парез, невралгия) и при нарушении обмена веществ, в первую очередь при сахарном диабете и ожирении, благодаря стимуляции обменных процессов", – подчеркнула гипнолог.

Метод массажа можно применять при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Он избавляет от боли, тугоподвижности в шейном, грудном или поясничном отделе позвоночника, артрита, сколиоза. При этом массаж снимает физическое напряжение, улучшает микроциркуляцию в тканях и снимает воспаление.

Дуденкова отметила, что выбор методики массажа зависит от общего состояния пациента, его жалоб и наличия противопоказаний. Однако, по ее словам, точечный массаж может применяться и при ОРВИ, ангине и других простудных заболеваниях, когда общий массаж и другие реабилитационные техники не рекомендуются.

"Точечный массаж не только помогает физически, но и оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Он используется для снятия стресса, борьбы с бессонницей, тревожностью и даже морской болезнью", – заключила эксперт.

Ранее невролог Павел Хорошев предупредил, что стояние на гвоздях может привести к непредсказуемым последствиям. Эту методику нельзя сравнивать с точечным массажем Су-джок, поскольку воздействие во время стояния на гвоздях будет в разы сильнее, считает врач. Он предупредил, что такая процедура может погасить симптомы, которые будут необходимы врачу при постановке диагноза.