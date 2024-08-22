Невролог Хорошев: стояние на гвоздях может привести к непредсказуемым последствиям

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Стояние на гвоздях может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на невролога Павла Хорошева.

Эту методику нельзя сравнивать с точечным массажем Су-джок, поскольку воздействие во время стояния на гвоздях будет в разы сильнее, добавил эксперт.

"Если мы просто стоим на гвоздях, мы воздействуем сразу на множество точек, причем совершенно непредсказуемым образом, с разной интенсивностью, которая зависит от массы тела человека. У человека с массой тела 115 килограммов воздействие будет очень интенсивное", – объяснил он.

В данном случае речь идет о вредном влиянии сразу на весь организм, подчеркнул Хорошев. Он также предупредил, что такая процедура может погасить симптомы, которые будут необходимы врачу при постановке диагноза.

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