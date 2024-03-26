Психолог назвала 5 способов снизить стресс

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Ароматерапия, медитация, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и антистресс-игрушки – все это может эффективно снизить стресс. Об этом заявила кандидат психологических наук Светлана Колосова, сообщает News.ru.

По ее словам, на человеческих ладонях много рецепторов, поэтому антистресс-игрушку нужно покупать с массажным эффектом. Они более действенные, чем мягкие и меняющие форму. Однако одной игрушки недостаточно, чтобы снизить стресс. Колосова порекомендовала после прихода с работы также принимать душ, чтобы смыть усталость.

Говоря об ароматерапии, она подчеркнула, что от стресса помогают избавиться запахи лаванды и ладана.

Ранее психолог также сказала, что антистресс-игрушки не помогут, если человек испытывает глубинный стресс. В случае, когда у человека проблемы в отношениях или болеет кто-то из родственников, нужно использовать более эффективный способ снятия стресса.