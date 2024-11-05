Собянин: ежегодно Московский планетарий посещают около 1 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ежегодно Московский планетарий посещают около 1 миллиона человек. В 2024 году ему исполняется 95 лет, напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Планетарий столицы является первым в стране и относится к числу самых современных во всем мире. Главный зал планетария находится под самым большим в Европе купольным экраном, диаметр которого составляет 25 метров. Там также установлена новейшая модель проектора "Универсариум М9", использование которой позволяет показать посетителям 9 тысяч звезд.

Вместе с тем в Московском планетарии проводятся сеансы уникальных полнокупольных фильмов, которые создаются на базе собственной киностудии. Также время от времени там можно посмотреть стереокино с эффектом 3D и послушать концерты.

Кроме того, в интерактивном пространстве "Лунариум" представлены 92 экспоната, 23 из которых относятся к числу разработок российских специалистов. Гостям планетария предлагают "поуправлять" земными стихиями и временем, а также запустить космические процессы. Например, они могут создать вспышку на Солнце. В Большой обсерватории посетители также могут увидеть телескоп-рефрактор. С его помощью можно в деталях рассмотреть Солнце, Луну, планеты земной группы и планеты-гиганты.

Между тем международный фестиваль научного кино, который пройдет с 7 по 10 ноября, будет приурочен к юбилею столичного планетария. Горожане и туристы увидят 73 картины о космосе, природе и истории. Среди них – полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация.

