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Новости

Новости

01 ноября, 11:00

Технологии

В Москве ИИ научили находить желчнокаменную болезнь на КТ

В Москве ИИ научили находить желчнокаменную болезнь на КТ

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Московские специалисты научили нейросеть находить желчнокаменную болезнь на компьютерной томографии. Сервис анализирует масштаб проблемы и ускоряет диагностику. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент в Москве работают более 50 различных сервисов искусственного интеллекта, которые доступны врачам-рентгенологам при описании исследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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