В Москве ИИ научили находить желчнокаменную болезнь на КТ

Московские специалисты научили нейросеть находить желчнокаменную болезнь на компьютерной томографии. Сервис анализирует масштаб проблемы и ускоряет диагностику. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент в Москве работают более 50 различных сервисов искусственного интеллекта, которые доступны врачам-рентгенологам при описании исследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.