Соцфонд России: замена СНИЛС не требуется

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Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета действительны и их не обязательно менять. Об этом сообщил Социальный фонд России, передает РИА Новости.

"Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно", – указано в сообщении.

В фонде добавили, что согласно поправкам в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС выдается человеку в виде электронного или бумажного уведомления. В данное уведомление включена вся информация, отраженная в страховом свидетельстве, среди которых фамилия, имя и отчество человека, дата и место его рождения, а также непосредственно СНИЛС.

Ранее стало известно, что за год работы приложения "Мой id" количество сервисов и документов платформы увеличилось в 1,5 раза. Сейчас в нем доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг. На данный момент в сервисе доступны 14 типов документов и сервисов, в том числе сведения российского и заграничного паспортов, ИНН, свидетельства о рождении, СНИЛС и других

По словам Сергея Собянина, такое хранение документов упрощает заполнение анкет и заявлений. Помимо этого, у москвичей появляется возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике можно просто отсканировать QR-код на инфомате и оперативно записаться к врачу.