Москвичи добавили информацию о 400 тысячах питомцев в свои личные кабинеты на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы добавили в свои личные кабинеты на портале mos.ru сведения о 400 тысячах животных. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, пользователи получают доступ ко всем электронным услугам, в том числе к амбулаторной карте питомца в сервисе "Мой питомец". Кроме того, если в личном кабинете указаны пол, возраст и номер чипа, то записать животное к ветеринару будет проще – нужно лишь выбрать услугу, клинику, дату и время приема.

При этом владельцев кошек среди пользователей mos.ru оказалось больше, чем хозяев собак. Так, в личных кабинетах москвичей внесены сведения о 206 тысячах кошек, а о собаках – 180 тысяч. Среди пород у кошек популярны шотландская вислоухая, мейн-кун, британская короткошерстная, бенгальская, канадский сфинкс, британская голубая, бурма и девон-рекс. Хозяева собак отдают предпочтение небольшим породам – джек-рассел-терьеры, таксы, шпицы и болонки.

Также встречаются владельцы кроликов, шиншилл, хорьков, а также рептилий и других экзотических питомцев. Информацию о подобных животных пользователи добавили в личные кабинеты на mos.ru свыше 11 тысяч раз.

Кроме того, владельцы могут указать в личном кабинете клички своих питомцев. Самой популярной кличкой в 2024 году у кошек стала Муся. Часто встречаются питомцы Соня, Кузя, Буся, Симба, Барсик и Алиса. Хозяева собак предпочитают клички Боня, Арчи, Джесси, Ричард, Микки и Джек. Есть и креативные варианты: Трюфель, Барселона, Отважный Гном, Леонардо, Бекон, Морти, Левиафан и Сорбонна.

Внести сведения о животном в личный кабинет на mos.ru можно в разделе "Документы и данные". В подразделе "Питомцы" пользователь может указать пол питомца, кличку, породу, дату рождения и номер чипа. Если животное является экзотическим, тогда нужно выбрать категорию "Иные животные".

Для удобства владельцев домашних животных также было обновлено мобильное приложение "Мой id". Теперь они могут не только в любой момент найти и отправить сведения о своем питомце, но и быстро воспользоваться услугой записи животного в ветклинику на mos.ru.

