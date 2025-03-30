Москвичи смогут ездить на дачу на дополнительных электричках

Для столичных дачников запустят дополнительные электрички. Уже назначено 24 дополнительных пригородных поезда. Большая часть из них начала курсировать 30 марта.

На Казанском направлении, например, организовано движение поездов до Куровской и Рязани, на Большом кольце – до Егорьевска и Воскресенска, а на Ярославском и Павелецком направлениях увеличено количество поездов с остановками на Тайнинской, Перловской, Дербеневской станциях, а также Чертаново и Булатниково.

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