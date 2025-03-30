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30 марта, 15:15

Транспорт

Москвичи смогут ездить на дачу на дополнительных электричках

Москвичи смогут ездить на дачу на дополнительных электричках

Мэр Москвы рассказал о строительство второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Мошенники начали расклеивать на самокатах фейковые QR-коды для кражи персональных данных

Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на самокаты

БКЛ разгрузила радиальные линии метро и позволила москвичам строить новые маршруты

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Ряд улиц перекрыты в Москве из-за празднования Ураза-байрама

Для столичных дачников запустят дополнительные электрички. Уже назначено 24 дополнительных пригородных поезда. Большая часть из них начала курсировать 30 марта.

На Казанском направлении, например, организовано движение поездов до Куровской и Рязани, на Большом кольце – до Егорьевска и Воскресенска, а на Ярославском и Павелецком направлениях увеличено количество поездов с остановками на Тайнинской, Перловской, Дербеневской станциях, а также Чертаново и Булатниково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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