30 марта, 15:15Транспорт
Москвичи смогут ездить на дачу на дополнительных электричках
Для столичных дачников запустят дополнительные электрички. Уже назначено 24 дополнительных пригородных поезда. Большая часть из них начала курсировать 30 марта.
На Казанском направлении, например, организовано движение поездов до Куровской и Рязани, на Большом кольце – до Егорьевска и Воскресенска, а на Ярославском и Павелецком направлениях увеличено количество поездов с остановками на Тайнинской, Перловской, Дербеневской станциях, а также Чертаново и Булатниково.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.