Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 14:45

Технологии

В школе в ТиНАО школьников учат печатать еду на 3D-принтерах

В школе в ТиНАО школьников учат печатать еду на 3D-принтерах

В Москве пройдет форум "Навигатор поступления" с участием более 50 вузов

"Мой район. Новости": московские школьники смогут посещать курсы по науке и математике

Столичные руководители колледжей смогут пройти профпереподготовку

Москва запустила программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук

В Москве стартовала программа повышения квалификации учителей точных наук

Путин и Собянин осмотрели новые корпуса МГТУ имени Баумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 апреля

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

В московских школах искусств стартовала приемная кампания

В Москве школьников учат работать с передовыми технологиями. В новом корпусе школы в ТиНАО ученики осваивают IT-навыки, планируют печатать еду на 3D-принтерах и уверены в будущем отечественных разработок. Почти все оборудование в здании – российского производства.

Где собирают отечественные компьютеры и насколько они конкурентоспособны? Как торговые споры Китая и США могут повлиять на рынок электроники? И какие перспективы у технологий в образовании?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 19 апреля.

Читайте также
образованиетехнологииэкономикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика