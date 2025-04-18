В школе в ТиНАО школьников учат печатать еду на 3D-принтерах

В Москве школьников учат работать с передовыми технологиями. В новом корпусе школы в ТиНАО ученики осваивают IT-навыки, планируют печатать еду на 3D-принтерах и уверены в будущем отечественных разработок. Почти все оборудование в здании – российского производства.

Где собирают отечественные компьютеры и насколько они конкурентоспособны? Как торговые споры Китая и США могут повлиять на рынок электроники? И какие перспективы у технологий в образовании?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 19 апреля.