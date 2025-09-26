Выпускники столичных предпрофессиональных классов улучшили результаты ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Выпускники предпрофессиональных классов Москвы показали высокие результаты на прошедшем ЕГЭ. Около половины из них набрали 220 баллов в сумме по трем дисциплинам, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба департамента образования и науки, передает на портал мэра и правительства столицы.

Как указали в ведомстве, предпрофессиональная подготовка помогает ученикам добиваться высоких результатов на экзамене. Средние результаты выпускников таких классов почти по всем предметам выше, чем в прошлом году.

Лучшие показатели были у выпускников IT-, инженерных и медицинских классов. В предпрофессиональных классах учились около четверти 11-классников столицы, при этом выпустились почти 40% высокобалльников и примерно треть 100-балльников.

Выпускники таких классов также могут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы. Например, победителям и призерам научно-практических конференций при поступлении в НИУ ВШЭ или МГТУ имени Баумана начисляют 8 и 6 баллов соответственно, а в МФТИ – 4 и 3 балла.

По результатам предпрофессионального экзамена НИУ ВШЭ добавит от 4 до 8 баллов победителям и от 3 до 6 баллов – призерам, МГТУ имени Баумана – 8 и 6 баллов соответственно, а МФТИ – 4 и 3 балла.

Кроме того, победители и призеры Московской предпрофессиональной олимпиады школьников по прикладной математике могут выбрать максимальный балл по физике и информатике или зачисление без вступительных испытаний в НИУ ВШЭ.

Победители состязаний по физике и информатике также могут поступить без экзаменов в МФТИ, а абитуриенты МГТУ имени Баумана в случае победы на олимпиаде получат высший балл по физике или математике либо будут зачислены в университет без вступительных испытаний.

Всего за 10 лет предпрофессиональные классы выпустили порядка 100 тысяч школьников, заявил ранее Сергей Собянин. Такие классы открыты более чем в 70% столичных школ. Учреждения оснащены необходимым оборудованием, благодаря которому ученики могут заниматься исследованиями и научными разработками, а также ставить опыты.