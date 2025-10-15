Кабмин поддержал продление переходного периода сдачи ЕГЭ в исторических регионах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правительство и Минпросвещения РФ поддержали продление переходного периода сдачи ЕГЭ в исторических регионах. Об этом сообщил замдиректора департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества министерства Павел Белоконь. Его слова передает ТАСС.

Он напомнил, что Владимир Путин поручил кабмину разработать федеральный конституционный закон, который продлит общую рамку переходного периода сдачи экзамена для новых регионов.

Ранее Минобрнауки РФ предложило ввести добровольную сдачу четвертого ЕГЭ при приеме на инженерно-технические специальности для получения 25 дополнительных баллов. Глава ведомства Валерий Фальков указал на необходимость формирования уровневой школы, которая могла бы переводить полученные баллы за экзамен в 25-балльную систему.

Между тем Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты ЕГЭ, который пройдет в 2026 году. Они доступны на сайте организации. Пользователи могут найти демоверсии по 16 дисциплинам, включая базовую и профильную математику, а также разные иностранные языки.

При этом, по информации Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ нет. Кроме того, ведомство не собирается вносить какие-либо коррективы в процедуру пересдачи одного из предметов экзаменов.