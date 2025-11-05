Хинштейн заявил о недовольстве количеством чиновников, уволенных за взятки

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Глава Курской области Александр Хинштейн на заседании областного правительства заявил, что не удовлетворен количеством чиновников, которые были уволены за взятки.

В апреле он поручил руководителю администрации региона и главам муниципальных образований провести проверку сотрудников органов власти на наличие погашенной судимости или прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Хинштейн также отмечал, что к тем, кого уже привлекали к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, нет доверия для работы в системе власти.

Хинштейн подчеркнул, что результаты проведенного анализа его не удовлетворяют, поскольку служебную деятельность прекратили всего девять человек. Он не стал перечислять тех, кто остался в должности, но добавил, что "не забывает" своих поручений. Губернатор снова указал на то, что человеку с "таким прошлым" нечего делать в органах власти.

В ходе заседания он поручил руководителю администрации Курской области Александру Крылову направить каждому главе по направлению перечень тех, кто еще находится в должности.

"Дальше я буду озвучивать в режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не принял. До конца ноября эту работу надо завершить, дальше от каждого буду требовать объяснительные на мое имя с обоснованием причин, почему этого не сделал", – указал Хинштейн.

Ранее глава региона называл ситуацию с коррупцией в Курской области "чрезвычайной". По его словам, он планирует бороться с этим при поддержке депутатского корпуса. Хинштейн также отметил, что осознает наличие проблем, связанных с высоким уровнем коррупции, в том числе за счет многочисленных обращений граждан.

