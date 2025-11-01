Хинштейн: следующие приговоры по делу о курских фортификациях "не заставят ждать"

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал приговор суда директору фирмы "Сиэми" Виталию Синьговскому по делу о махинациях при строительстве фортификаций в курском приграничье. В своем телеграм-канале глава региона заявил, что "остальных не заставят ждать".

Он отметил, что суд признал Синьговского виновным в присвоении и растрате свыше 150 миллионов рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений.

С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и помощи в изобличении других участников преступной группы, Синьговскому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

"Первый пошел. Остальных не заставят ждать", – заявил Хинштейн.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иск "Корпорации развития Курской области" о возмещении причиненного ущерба, подчеркнул губернатор.

В апреле этого года экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении более 1 миллиарда рублей, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Позднее были задержаны еще несколько фигурантов дела: бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, глава ООО "СИЭМИ" Виталий Синьговский и директор "ТД Курск" Денис Федоров.

Против Смирнова было возбуждено уголовное дело о получении взятки. В сентябре экс-губернатор признался в содеянном.