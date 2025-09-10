Экс-глава Курской области Смирнов заподозрен во взятке

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов подозревается во взяточничестве, передает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Обвинение пока не предъявлено", – сказал следователь.

При этом Смирнов уже подтвердил, что заключил сделку со следствием и дает признательные показания. Также он готов выполнить все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Экс-губернатор Курской области был задержан по делу о хищении более одного миллиарда рублей. Деньги выделила "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений. Вместе со Смирновым задержали его заместителя Алексея Дедова.

Они оба являются фигурантами дела о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной. Против экс-главы региона и его заместителя были выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Мужчин арестовали, однако свою вину они на тот момент не признавали.

Позже в Москву этапировали еще нескольких фигурантов: бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

