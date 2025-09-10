Экс-замгубернатора Курской области Дедов расплакался в суде

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов расплакался в суде в Москве, передает РИА Новости.

Как уточняет агентство, в ходе своего выступления он просил отпустить его из-под стражи, рассказывал о своих заслугах и семье. Говоря о жене, он не сдержал слез, из-за чего на некоторое время прервал речь.

Суд продлил арест Дедову и экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело в отношении Смирнова по статье о получении взятки. Обвинение ему пока не предъявили. Он заключил сделку со следствием и в настоящий момент дает признательные показания.

Смирнова и Дедова задержали в апреле по делу о хищении более одного миллиарда рублей. Эти средства были выделены "Корпорации развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений.

Экс-губернатор и его заместители стали фигурантами дела о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против них выдвинули обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. После этого мужчин арестовали.

Спустя некоторое время в Москву этапировали еще нескольких фигурантов дела: бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

