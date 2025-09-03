Врио замгубернатора Курской области Базаров освобожден от своей должности

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Базаров освобожден от своей должности, сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы региона Александра Хинштейна.

Он уточнил, что Базаров также лишен допуска к информации, касающейся государственной тайны.

Его задержали утром 25 августа. Против Базарова было возбуждено четыре уголовных дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

Чиновника и его сообщников подозревают в получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций. За это злоумышленники должны были оказать содействие по заключению контрактов на строительные работы, а также гарантировать общее покровительство.

В конце августа суд в Москве отправил Базарова в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 25 октября.