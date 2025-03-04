Самый крупный банк России снизил ставки по ипотечным кредитам

В России снижаются ставки по ипотечным кредитам. Самый крупный банк страны объявил об изменении условий для заемщиков. Если первоначальный взнос составляет больше половины стоимости квартиры, ставка по ипотеке снизится на 1,5 пункта и составит 28% на новое жилье и 27,6% – на вторичное.

В случае меньшего взноса ставки будут снижены только на 1%. Эксперты отмечают, что это положительный шаг, который может повлиять на оживление ипотечного рынка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.