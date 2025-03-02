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02 марта, 11:15

Политика

Лидеры 14 стран НАТО обсудят конфликт на Украине в Лондоне

Лидеры 14 стран НАТО обсудят конфликт на Украине в Лондоне

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Лидеры 14 стран НАТО обсудят конфликт на Украине в Лондоне. Также во встрече планируется участие президента Украины Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

На повестке – усиление позиции Украины, необходимость долгосрочного соглашения о мире и прочные гарантии безопасности. Сейчас европейские лидеры почти единогласно выражают поддержку Киеву.

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