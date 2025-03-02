Лидеры 14 стран НАТО обсудят конфликт на Украине в Лондоне. Также во встрече планируется участие президента Украины Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

На повестке – усиление позиции Украины, необходимость долгосрочного соглашения о мире и прочные гарантии безопасности. Сейчас европейские лидеры почти единогласно выражают поддержку Киеву.