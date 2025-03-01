США предприняли меры после срыва сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Госдепартамент США остановил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики, а Пентагон приказал своим кибервойскам прекратить разведку и наведения войск Украины на российские цели.

Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN, президент Штатов Дональд Трамп не считает возможным обсуждать гарантии безопасности на Украине до того, как будет достигнуто соглашение о мире.

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