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01 марта, 10:15

Политика

США предприняли меры после срыва сделки с Украиной по редкоземельным металлам

США предприняли меры после срыва сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Трамп сделал заявление для СМИ после эмоциональной беседы с Зеленским

ВС РФ заняли деревню Новая Сорочина в Курской области

Москвичам рассказали о нововведениях с 1 марта

Подписание сделки между США и Украиной сорвалось из-за скандала в Белом доме

Шеф Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России

Дальнейшее взаимодействие Вашингтона с Киевом при Зеленском находится под вопросом

Разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах

Захарова удивилась, что Трамп и Вэнс "не вмазали" Зеленскому за ложь на встрече

Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американцев

Госдепартамент США остановил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики, а Пентагон приказал своим кибервойскам прекратить разведку и наведения войск Украины на российские цели.

Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN, президент Штатов Дональд Трамп не считает возможным обсуждать гарантии безопасности на Украине до того, как будет достигнуто соглашение о мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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