01 марта, 10:15Политика
США предприняли меры после срыва сделки с Украиной по редкоземельным металлам
Госдепартамент США остановил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики, а Пентагон приказал своим кибервойскам прекратить разведку и наведения войск Украины на российские цели.
Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу CNN, президент Штатов Дональд Трамп не считает возможным обсуждать гарантии безопасности на Украине до того, как будет достигнуто соглашение о мире.
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