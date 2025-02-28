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28 февраля, 11:30

Политика

ВС РФ освободили поселок Никольский в курском приграничье

ВС РФ освободили поселок Никольский в курском приграничье

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Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления заняли поселок Никольский в курском приграничье. Как говорят военкоры, отрезаны почти все пути, по которым украинской стороне доставляли резервы из тыла.

Кроме того, российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа – Коренево. По словам экспертов, до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 километра. Согласно предварительным данным, в окружение могут попасть до 4 тысяч бойцов ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионывидеоЕвгения Мирошкина
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