ВС РФ освободили поселок Никольский в курском приграничье

Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления заняли поселок Никольский в курском приграничье. Как говорят военкоры, отрезаны почти все пути, по которым украинской стороне доставляли резервы из тыла.

Кроме того, российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа – Коренево. По словам экспертов, до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 километра. Согласно предварительным данным, в окружение могут попасть до 4 тысяч бойцов ВСУ.

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