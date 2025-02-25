ВС РФ прорвали границу с Сумской областью сразу в нескольких местах

Российские войска прорвали границу с Сумской областью сразу в нескольких местах, сообщили военкоры. Сейчас бои идут в селах Журавка и Новенькое.

По словам экспертов, целью этого прорыва является не вторжение в Сумскую область, а продолжение операции по вытеснению противника из Курского приграничья. Операция проводится, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ, которая ведет в курскую Суджу.

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