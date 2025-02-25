25 февраля, 11:30Политика
ВС РФ прорвали границу с Сумской областью сразу в нескольких местах
Российские войска прорвали границу с Сумской областью сразу в нескольких местах, сообщили военкоры. Сейчас бои идут в селах Журавка и Новенькое.
По словам экспертов, целью этого прорыва является не вторжение в Сумскую область, а продолжение операции по вытеснению противника из Курского приграничья. Операция проводится, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ, которая ведет в курскую Суджу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.