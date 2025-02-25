ВСУ потеряли более 123 тысяч единиц вооружений и техники с начала СВО

Фото: министерство обороны РФ

Украинские войска потеряли более 123 тысяч единиц вооружений и военной техники с начала российской спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

К 25 февраля 2025 года в числе потерь ВСУ 656 самолетов, 283 вертолета, 44,3 тысячи беспилотников, 596 зенитных ракетных комплексов, 21,7 тысячи танков и прочих боевых бронированных машин, 1,5 тысячи боевых машин РСЗО, почти 22 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также 32 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Боевые действия провели военные из подразделения группировки войск "Запад". Солдаты также улучшили свое тактическое положение.

Главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением украинских войск вооружением и техникой. Он выразил надежду на принятие необходимых решений в Киеве для обеспечения критичных потребностей армии.