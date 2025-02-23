23 февраля, 12:24Политика
ВС РФ освободили Новоандреевку и Улаклы в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ сумели освободить населенные пункты Новоандреевка и Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба министерства обороны России.
Сделать это военным удалось в течение прошедших суток. Населенные пункты перешли под контроль ВС РФ благодаря наступательным действиям группировок войск "Центр" и "Юг" соответственно.
Ранее в ДНР также удалось освободить Надеждинку и Новоселку. Первый поселок отбили бойцы подразделения группировки войск "Центр", а второй – "Восток".
Кроме того, накануне российские войска заняли Новолюбовку в Луганской Народной Республике (ЛНР). Вместе с тем в течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате потери украинской стороны превысили 200 военнослужащих.
ВС РФ за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области