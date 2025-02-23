Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ сумели освободить населенные пункты Новоандреевка и Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Сделать это военным удалось в течение прошедших суток. Населенные пункты перешли под контроль ВС РФ благодаря наступательным действиям группировок войск "Центр" и "Юг" соответственно.

Ранее в ДНР также удалось освободить Надеждинку и Новоселку. Первый поселок отбили бойцы подразделения группировки войск "Центр", а второй – "Восток".

Кроме того, накануне российские войска заняли Новолюбовку в Луганской Народной Республике (ЛНР). Вместе с тем в течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате потери украинской стороны превысили 200 военнослужащих.