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Вооруженные силы Украины с момента вторжения в Курскую область потеряли 63 105 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВСУ лишились 379 танков, 288 боевых машин пехоты, 240 бронетранспортеров, 2 017 боевых бронированных машин и 2 167 автомобилей. Российские войска также уничтожили 469 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 50 единиц инженерной и другой техники.

За последние сутки ВС РФ нанесли в Курской области поражение формированиям шести бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Вместе с тем были поражены живая сила и техника противника. Также ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, три танка, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК С-300В, а также три миномета и две станции радиоэлектронной борьбы.

Тем временем в Курской области российские военные успешно отразили контратаку ВСУ. Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику, а танкисты на Т-72 нанесли удары по замаскированным позициям противника в западном секторе зоны СВО.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Юг" в зоне спецоперации. Он обратил внимание на успехи военнослужащих в рамках СВО, а также дал дополнительные указания.