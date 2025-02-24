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24 февраля, 07:45

Политика

Российский вертолет Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику в Курской области

Российский вертолет Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику в Курской области

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В зоне проведения специальной военной операции продолжаются активные боевые действия. В Курской области российские военные успешно отразили контратаку ВСУ. Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику, а танкисты на Т-72 нанесли удары по замаскированным позициям противника в западном секторе зоны СВО.

В недавно освобожденном селе Свердликово бойцы "Северной" группировки предотвратили попытку ВСУ контратаковать. Колонна вражеской техники, включающая танк и четыре боевые машины пехоты, была обнаружена российской разведкой. С помощью дронов и артиллерии украинские подразделения были уничтожены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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