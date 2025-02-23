Глава Пентагона Хегсет: США рассчитывают, что Зеленский сядет за стол переговоров

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Вашингтон рассчитывает, что украинский лидер Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, сообщил в эфире Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.

"Зеленский должен сесть за стол, поскольку экономическое сотрудничество (с США. – Прим. ред.) важно для будущего его страны. И мы надеемся, что он сделает это очень скоро", – сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты четко обозначили, что их военных не будет на Украине. Вашингтон больше других оказывал помощь Киеву, однако теперь пришло время для мира, резюмировал Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину необходимо встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Американский лидер также отметил, что президент Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах". Сейчас, по мнению Трампа, Россия имеет "козыри" в этом вопросе, так как их военнослужащие "захватили много территории".

