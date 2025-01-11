Делегаты съезда АдГ отказались осуждать РФ за участие в конфликте на Украине

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Делегаты проходящего в Ризе съезда партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине, передает телеканал NTV.

По данным журналистов, большинство из присутствующих выступили против внесения в предвыборную программу АдГ поправки с критикой действий РФ.

В свою очередь, за то, чтобы не передавать соответствующие изменения на рассмотрение, выступили 69% из порядка 600 делегатов.

По данным СМИ, АдГ вновь встала на антиевропейский курс. Согласно их программе, Берлину необходимо покинуть систему евро и ввести стабильную национальную валюту.

Кроме того, кандидат в канцлеры ФРГ от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что хочет мира на Украине и надеется на прекращение поставок оружия Киеву. Она также подчеркнула, что АдГ является партией мира.