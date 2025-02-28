США и Украина согласовали сделку по ресурсам

Фото: 123RF/belegan

Вашингтон и Киев окончательно согласовали сделку о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox Business.

"Сделка завершена. Завтра (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается", – отметил министр.

Он уточнил, что украинский лидер и президент США Дональд Трамп могут провести широкое обсуждение во время встречи в Вашингтоне, однако само соглашение уже полностью зафиксировано на бумаге – лидерам стран осталось лишь подписать его.

Бессент рассказал, что документ регулирует вопросы добычи и транспортировки редкоземельных минералов, нефти и газа, а также развития инфраструктуры на территории Украины. Договор призван исключить любые проявления коррупции за счет применения передовых методов, используемых в США, подчеркнул министр.

Правительство Украины 26 февраля приняло решение, которое позволяет подписать соглашение с США о разработке полезных ископаемых. По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, Киеву удалось улучшить положения документа, теперь украинские недра не передаются в чужую собственность.

Дональд Трамп планирует подписать соглашение с Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля.